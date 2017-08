Battlefield 1 - Shooter kostenlos auf EA Access und Origin Access verfügbar

Für EA Access- beziehungsweise Origin Access-Mitglieder steht ab sofort Battlefield 1 in der Vault bereit und wartet darauf von euch heruntergeladen zu werden. Wenn ihr also schon immer einmal einen Blick auf den Shooter aus dem Hause DICE werfen wolltet, habt ihr nun die perfekte Gelegenheit dazu.

Solltet ihr Electronic Arts und DICE Shooter Battlefield 1 bisher noch nicht ausprobiert haben, bekommt ihr nun die Möglichkeit den Titel kostenlos herunterzuladen. Alles was ihr dafür benötigt, ist ein Abos bei EA Access beziehungsweise Origin Access, das mit 3,99 Euro pro Monat und 24,99 Euro im Jahr zu Buche schlägt.

EA und DICE haben erste Infos zu dem neuen Spezialisierungs-System in Battlefield 1 preigegeben. So wird jede Klasse ...

Während Respawn Entertainments Shooter Titanfall 2 bereits Anfang des Monats den Weg in die Vault fand, steht nun Battlefield 1 bereit.

Electronic Arts hat neue Infos, Bilder sowie ein Teaser-Trailer zur kommenden Battlefield 1-Erweiterung "In the Name of the Tsar" veröffentlicht. Außerdem ist nun bekannt, wann der ...