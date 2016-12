Neben den herkömmlichen Modi gibt es ab sofort einen Modus der Extraklasse. DICE hat den neuen Custom Game Mode hinzugefügt, der sich auf Schrotflinten im Nahkampf bezieht.

Der neue Close-Quarter-Spielmodus in Battlefield 1 namens "Eye to Eye" ist auf der Amiens-Karte angesiedelt und wird von DICE in einem Blog-Post als schnelllebig und rasant beschrieben. Ausschließlich die Klasse Assault darf hier verwendet werden. Außerdem gibt es eine Einschränkung der Waffen.

Demnach dürft ihr in Auge um Auge nur Schrotflinten verwenden, die für den Nahkampf angedacht sind. Außerdem gibt es keine Möglichkeiten euer Leben zu regenerieren. DICE gibt hierzu an:

"Und weil du keine Gesundheit regenerierst und nicht wiederbelebt werden kannst, lautet die einfache Devise: Töten oder getötet werden!"

Wer den neuen Modus ausprobieren möchte, der sollte sich den Reiter "Custom Games" im Multiplayer-Menü ansehen. Hier ist das Spiel zu finden. Die Custom Games stellen eine willkommene Abwechslung zu den Standardmodi dar.

Vor wenigen Tagen erschien außerdem das neue Update mit der Karte "Schatten des Giganten", die neue Inhalte und unter anderem eine Granatenarmbrust bereithielt.

