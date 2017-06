Battlefield 1 - Neuer DLC kommt mit weiblicher Klasse

Mit dem kommenden DLC In the Name of Tsar wird es eine weibliche Charakterklasse geben. Die russischen Späher sollen an das 1. Todesbataillon der Frauen erinnern.

Das Weltkriegsspiel Battlefield 1 ist durchaus als Erfolg für DICE und EA zu bezeichnen. Doch schon vor der Veröffentlichung - und bis zum heutigen Tag - gab es erste Beschwerden, dass keine weiblichen Charaktere in dem Spiel enthalten seien und dies nicht der Realität entspreche. Denn auch im Ersten Weltkrieg gab es weibliche Bataillons - auch wenn diese vergleichsweise selten in Erscheinung traten.

Frauen im Ersten Weltkrieg

Mit dem neuen DLC In the Name of Tsar werden die Soldatinnen jedoch ebenfalls endlich vertreten. Als Erinnerung an das 1. Russische Frauen-Todesbataillon werden die russischen Späher-Klassen von Frauen repräsentiert. Das Todesbataillon wurde 1917 gegründet und war der Ursprung von einigen weiteren russischen Frauenbataillons. Es gab etwa 4000 Einschreibungen, doch schlussendlich wurden nur 300 Frauen für das Todesbataillon zugelassen und kämpften an vorderster Front.

Weitere Informationen zum neuen DLC und der weiblichen Charakterklasse soll es während der E3 geben, wenn EA unter dem Namen 'EA Play' ihre Produkte präsentiert.

