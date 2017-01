Battlefield 1 - Neue Updates 2017 und Modus "Ausbluten"

In Kürze wird Battlefield 1 mit "Ausbluten" einen neuen Modus spendiert bekommen, der vor allem für Hardcore-Spieler interessant sein könnte. Zudem befindet sich bereits ein weiteres Update in der Entwicklung, um den Multiplayer-Titel weiterhin zu verbessern.

Ende Oktober 2016 haben der schwedische Entwickler DICE und Publisher Electronic Arts Battlefield 1 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlicht worden. Nun haben die Verantwortlichen über die offizielle Webseite bekanntgegeben, wie es 2017 mit neuen Inhalten für den Multiplayer-Shooter aussehen wird.

Es wird einen neuen Modus namens "Ausbluten" (Bleed Out) geben. Dieser soll ab dem 18. Januar zur Verfügung gestellt werden und mit einem neuen Regelset daherkommen. So wurde die Respawn-Zeit in diesem Modus entfernt und es wird keine Gesundheitsregeneration geben.

Weiterhin findet sich laut DICE ein weiteres Updates in der Entwicklung, das auf Basis des Community-Feedbacks entstanden ist und kleine Neuerungen sowie vor allem verschiedene Gameplay-Verbesserungen mit sich bringen wird. Geplant ist das Update im Februar zu veröffentlichen. Nähere Informationen sowie die vollständigen Update-Notes sollen in Kürze folgen.

Im März soll schließlich der DLC namens "They Shall Not Pass" erscheinen, der euch die französische Armee spielen lässt.

Alle Infos, Bilder und Videos zu Battlefield 1 findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite.

Seitenauswahl

Infos zu Battlefield 1

Battlefield 1 - Hardcore-Modus ab sofort verfügbar Gute Nachrichten für alle Battlefield 1-Spieler: Ab sofort ist der Hardcore-Modus verfügbar. Wählt ihr diesen Modus aus, so erwarten euch deutliche Unterschiede - so wird der Waffenschaden ...