Battlefield 1 - Neue Karte, Infos zum zweiten DLC

DICE hat die nächste Karte für den Weltkriegsshooter Battlefield 1 angekündigt. „Prise de Tahure“ soll schon bald auf den CTE-Servern getestet werden können. Außerdem gibt es erste Informationen zum Releasezeitraum der zweiten Erweiterung „In the Name of the Tsar“.

Der schwedische Entwickler DICE hat seine Pläne für die kommenden Inhalte in Battlefield 1 bekannt gegeben. Das Studio enthüllte unter anderem die neue Nachtkarte „Prise de Tahure“, die schon in Bälde auf den CTE-Servern getestet werden kann.

„Prise de Tahure“ spielt im Herbst nach der Nivelle-Offensive (angelehnt an die ebenfalls neue Nachtkarte „Nivelle-Nächte“), bei der die französischen Truppen versuchen, die Anhöhen der Region Butte-de-Tahure zu halten. Die schon fertig gestellte Karte „Nivelle-Nächte“ wird im Juni für Premium-Nutzer veröffentlicht.

Neue Infos zur nächsten BF1-Erweiterung

Im Juni soll es außerdem im Rahmen der E3 2017 erste Informationen zum zweiten DLC „In the Name of the Tsar“ geben. Die Erweiterung führt die russische Armee in den Krieg ein, zusammen mit brandneuen Karten, Waffen und Fahrzeugen. „In the Name of the Tsar“ soll im Spätsommer erscheinen.

Das nächste große Update für das Basisspiel soll im Mai erscheinen und neue Verbesserungen bieten. Neben Playlists für den Operationen-Modus soll es einen einfacheren Zugang geben. Mehr Details zu den offiziellen Patchnotes sollen in Kürze folgen.

