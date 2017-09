Battlefield 1 - Kostenloses Wochenende für Xbox Live Gold-Mitglieder

Wenn ihr Battlefield 1 schon immer einmal ausprobieren wolltet und zudem Xbox Live Gold-Mitglied seid, könnt ihr am kommenden Wochenende im Rahmen eines weiteren "Free Play Days" den Shooter auf Herz und Nieren testen.

Am kommenden Wochenende wird Microsoft ein weiteres Mal die sogenannten "Free Play Days" für Xbox Live Gold veranstalten. Alle Xbox Live Gold-Mitglieder haben in diesem Rahmen die Gelegenheit vom 22. bis zum 24. September 2017 den Shooter Battlefield 1 des schwedischen Entwicklers DICE kostenlos zu spielen.

Kostenloses Wochenende für Xbox Live Gold-Mitglieder

Wenn das Event gestartet ist, könnt ihr den Titel im Bereich der Gold-Mitglieder oder im Xbox Store herunterladen. Zur Verfügung stehen dabei sowohl der Multiplayer-Modus, als auch die Singleplayer-Kampagne. Allerdings sind die bereits veröffentlichten Erweiterungen wie beispielshalber der DLC "In the Name of the Tsar" in der Testversion nicht enthalten.

Sollte euch der Titel zusagen und ihr entscheidet euch dazu Battlefield 1 zu kaufen, erhaltet ihr zwischen dem 19. und dem 25. September 2017 40 Prozent beim Kauf von Battlefield 1: Revolution. Dabei handelt es sich um eine Complete Version, die neben dem Hauptspiel auch den Premium Pass mit allen erschienenen und noch erscheinenden Erweiterungen beinhaltet.

Solltet ihr bereits über Battlefield 1 verfügen, lohnt sich womöglich der Kauf eines Season Pass, der in diesem Zeitraum ebenfalls um 40 Prozent reduziert angeboten wird.

Infos zu Battlefield 1

