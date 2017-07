Battlefield 1 - Komplettversion könnte im August erscheinen

Laut der französischen Webseite von Amazon erscheint im August 2017 eine Komplettversion zu Battlefield 1, die neben dem Hauptspiel auch den Season-Pass sowie weitere noch nicht näher genannte Inhalte enthält.

Im Oktober 2016 haben Publisher Electronic Arts und Entwickler DICE den Weltkriegsshooter Battlefield 1 veröffentlicht. Neben dem eigentlichen Hauptspielt lässt sich zudem ein Premium-Pass erwerben, der mit 49,99 Euro zu Buche schlägt.

Dieser bietet Zugriff auf alle vier Erweiterungen zu Battlefield 1, die weitere Multiplayer-Karten, neue Waffen, Fahrzeuge und vieles mehr enthalten werden. Während der erste DLC namens "They Shall Not Pass" bereits im März 2017 veröffentlicht worden ist, folgt die zweite Erweiterung "In the Name of the Tsar" im September 2017.

Doch wie es nun ausschaut, möchte EA in Zukunft eine Komplettfassung, die alle Inhalte vereint, anbieten.

So hat die französische Webseite von Amazon die "Battlefield 1: Revolution"-Edition gelistet, die am 22. August 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen soll und 59,99 Euro kosten wird. Neben dem Hauptspiel und dem Season-Pass samt allen vier Erweiterungen, sollen sich in dieser Version noch weitere Inhalte verstecken, die bisher noch nicht näher beschrieben worden sind.

Allerdings hat sich EA zu diesem Thema bislang nicht offiziell geäußert, weshalb diese Meldung momentan mit Vorsicht zu genießen ist.

Infos zu Battlefield 1

