Battlefield 1 - Erweiterung In the Name of the Tsar erscheint heute - Server down

Heute erscheint für alle Inhaber eines Premium-Pass die neue Battlefield 1-Erweiterung "In the Name of the Tsar". Publisher Electronic Arts und DICE haben nun mitgeteilt, wann die Server offline sind, um die neuen Inhalte aufzuspielen.

Inhaber eines Premium-Pass erhalten am heutigen Dienstag, den 05. September 2017 Vorabzugang zum neuen Battlefield 1-DLC "In the Name of the Tsar" für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Um die neuen Inhalte auf die Server zu spielen, werden die drei Plattformen zu verschiedenen Zeiten nicht erreichbar sein.

Wann sind die Server offline?

Via Twitter haben die Verantwortlichen nun mitgeteilt, dass die Multiplayer-Server aufgrund es heutigen Updates für mehrere Stunden nicht verfügbar sein werden. Denn Anfang dabei macht der PC, dann folgt die PlayStation 4 und schließlich die Xbox One. Zu diesen Zeiten sind die Server nicht erreichbar:

PC : Multiplayer offline für 2 Stunden, ab 9.00 MESZ

: Multiplayer offline für 2 Stunden, ab 9.00 MESZ PS4 : Multiplayer offline für 2 Stunden, ab 11.00 MESZ

: Multiplayer offline für 2 Stunden, ab 11.00 MESZ Xbox One: Multiplayer offline für 2 Stunden, ab 13.00 MESZ

Lediglich Spieler, die über einen Premium-Pass verfügen oder Besitzer der Revolution-Edition sind, erhalten heute Vorabzugang zu der neuen Erweiterung. Ab dem 15. September steht DLC schließlich für alle Spieler einzeln zum Kauf zur Verfügung.

Seitenauswahl

Infos zu Battlefield 1

Battlefield 1 - Sommer-Missionen mit besonderen Belohnungen angekündigt Um die Spieler von Battlefield 1 auch an den heißen Tagen des Jahres bei Laune zu halten, kündigten die Entwickler von DICE jetzt spezielle Sommer-Missionen an, die neben einer ...