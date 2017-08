Battlefield 1 - Erste Details zu den Spezialisierungen

EA und DICE haben erste Infos zu dem neuen Spezialisierungs-System in Battlefield 1 preigegeben. So wird jede Klasse Zugriff auf sieben sogenannte "Generic Specializations" sowie zwei "Kit Specific Specializations" zugreifen können. In Kürze soll zudem die entsprechende Testphase auf den CTE-Servern stattfinden.

Electronic Arts und DICE Shooter Battlefield 1 wird auch weiterhin mit neuen Inhalten versorgt, die den Titel erweitern und ausbauen sollen. So wird der kommende DLC "In the Name of the Tsar" auch in spielerischer Hinsicht überarbeitet. Vor allem die Spezialisierungen sollen neu gestaltet werden.

Innerhalb eines Reddit-Beitrags haben die Entwickler nun verraten, welche Spezialisierungen auf dem PC in der Community Test Environment getestet werden. Allerdings befindet sich dieses System aktuell noch in einer frühen Phase der Entwicklung.

Insgesamt wird jede Klasse auf sieben sogenannte Generic Specializations sowie zwei Kit Specific Specializations zugreifen können. Zu Beginn startet jeder Spieler mit den drei Spezialisierungen "Flak", "Cover" sowie "Quick Regen", weitere Varianten müssen anschließend erst durch Service Assignments freigeschaltet werden.

Dadurch sollen den Spielern mehr Möglichkeiten sowie mehr Vielfalt geboten werden. Dies bedeutet allerdings nicht automatisch, dass sie dadurch zwangsläufig auch stärker werden. In Kürze soll das neue Feature auf den CTE-Servern getestet werden, einen genauen Termin gibt es bislang allerdings noch nicht. Zudem werden die Spezialisierungen erst einmal lediglich für den PC erscheinen, Konsolen-Besitzer müssen sich hingegen wohl noch ein wenig länger gedulden.

Übersich der bisher bekannten Spezialisierungen:

Generic:

Flak: Incoming damager from explosions is reduced by 15%

Cover: Incoming suppression is reduced by 25%

Quick Regen: Decrease time before Out of Combat Heal by 20%

Quick Unspot: Decrease length of time you are Spotted by 2 seconds

Bayonet Training: Bayonet charge lasts 1 second longer and recovers 1 second quicker

Hasty Retreat: Increase your maximum sprint speed by 10% whilst you are Suppressed

Camouflage: When moving slowly or stationary you are invisible to Spot Flares

Assault:

Juggernaut: Your Gas Mask also reduces explosive damage by 15% (does stack)

Controlled Demolition: TNT is now detonated sequentially

Medic:

Stimulant Syringe: Reviving an ally give you both a 20% sprint speed for 8 seconds (Does not stack)

Concealed Rescue: Downed Squad Mates within 20m drop smoke to cover their revival (40s cooldown)

Support:

Unbreakable: Incoming suppression is reduced by 75% when your Bipod is deployed

Pin Down: The Duration an enemy remains spotted is extended via Suppression

Scout:

Scapegoat: A decoy is automatically deployed when struck below 35 health by a distant enemy (30s cooldown)

Perimeter Alarm: When your Trip Mine is triggered enemies within 15m are marked on the mini-map

