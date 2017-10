Battlefield 1 - DLC Turning Tides hat weniger Inhalt, Release noch 2017

Turning Tides heißt das kommende DLC für Battlefield 1 und schickt uns auf große Seeschlachten. Auf hohem Meer erwarten uns statt sechs aber nur vier neue Multiplayer-Maps. Dafür geben DICE und EA einen Release-Termin bekannt - auch für die Operation-Kampagne.

Wer Premium-Besitzer ist oder sich die Erweiterungen von Battlefield 1 einzeln kauft, kann sich noch dieses Jahr auf das neue DLC Turning Tides freuen. In der Inhaltserweiterung schicken uns DICE und Electronic Arts auf hohe See und lassen uns auf dem Meer des Ersten Weltkriegs gegeneinander kämpfen.

Release-Termin von Turning Tides

Als Veröffentlichungs-Termin von Turning Tides ist bislang nur Dezember 2017 bekannt. Wie bereits bekannt erhalten Spieler mit Battlefield 1 Premium zwei Wochen vorher exklusiven Zugang zu den neuen Multiplayer-Karten und einigen Waffen und Ausrüstungsgegenständen.

Mit Turning Tides kommen statt erwarteten sechs Multiplayer-Maps nur vier neue Karten ins Spiel. Grund dafür ist anscheinend die Entwicklung an neuen Ingame-Events und der Operation-Kampagne, zu der es ebenfalls neue Details gibt.

Neue Operations in Battlefield 1

Wer sich auf neue Operationen in BF1 freut, wurde von der letzten Ankündigung enttäuscht. So wurden die Operations in Kampagnen-Form von Oktober auf November 2017 verschoben.

DICE versichert nun, dass die Operation Eastern Storm letztlich Ende November erscheinen wird. Sie ist eine Mischung aus verschiedenen Operationen und historischen Ereignissen im Ersten Weltkrieg. So wird Italien gegen Österreich und Deutschland gegen die US-Armee kämpfen.

Ein eigenes Battlepack wird zudem neue Skins und Ausrüstungsboni bereitstellen.

