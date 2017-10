Battlefield 1 - 2,8 GB Update für Operations - Patch-Notes

Battlefield 1 hat heute ein Update erhalten, das vor allem Änderungen an den Operations durchführt. DICE und EA streichen den Spiel-Modus mit 40 Spielern und stellen die Operationen in den Server-Browser ein. Hinzu kommen ein neues Spawn-System und Bugfixes.

Wer heute Origin auf dem PC startet oder seine PlayStation 4 bzw. Xbox One anmacht, muss für Battlefield 1 erst einmal ein großes Update herunterladen. 2,8 GB groß ist der Patch, der jedoch viele Änderungen im Hintergrund mitbringt - insbesondere Optimierungen der BF1-Operations.

Die finalen Patch-Notes für das Battefield 1 Update wird voraussichtlich in den nächsten Tagen von DICE und Electronic Arts bekannt gegeben.

