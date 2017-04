Battalion 1944 - Termin für Closed-Alpha bekannt

Um an der Closed-Alpha von Battalion 1944 im Mai teilnehmen zu können, müssen Unterstützer der Kickstarter-Kampagne im Vorfeld einen Fragebogen ausfüllen. Anschließend wird der notwendige Steam-Code zugeschickt.

Alle qualifizierten Unterstützer der Kickstarter-Kampagne zu Battalion 1944 erhalten die Möglichkeit am 26. Mai 2017 in die Closed-Alpha-Phase des Multiplayer-Shooters zu starten. Dies hat Entwickler Bulkhead Interactive nun auf der offiziellen Kickstarter-Kampagnen-Seite bekannt gegeben.

Allerdings muss im Vorfeld zuerst ein entsprechender Fragebogen zu dem Titel ausgefüllt werden, ehe Unterstützer am 24. Mai den Closed-Alpha-Code zugeschickt bekommen.

Außerdem hat der Entwickler noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich bei der Alpha-Version von Battalion 1944 noch lange nicht um ein fertiges Spiel handelt. Viel mehr möchte man den Testern lediglich das Gefühl, sowie das Movement des Titels vermitteln. Resultierend aus dem Feedback der Spieler und auf Basis der gemachten Erfahrungen sollen weitere Inhalte und Features für den späteren Early-Access-Release nachgereicht werden.

Was ist Battalion 1944?

Bei Battalion 1944 handelt es sich um einen Multiplayer-Shooter, der im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist und das Gefühl der klassischen Multiplayer-FPS-Spiele (Medal of Honor, Call of Duty 2, Enemy Territory) in die nächste Generation bringen soll. Im Hintergrund wird die Unreal Engine 4 werkeln und dem Titel somit ein modernes Gewand verleihen. Als Spieler schließt man sich einem namensgebenden Battalion an. In den Schlachten werden Punkte für die eigene Truppe verdient, die im Battle-Rank-Feature verrechnet werden. Befinden sich genügend Punkte auf dem eigenen Konto, können davon kosmetische Items, aber auch Waffen erworben werden.

Battalion 1944 soll 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen. Im Vorfeld wird es verschiedene Alpha- und Beta-Tests für die Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne geben. Ebenso ist eine Early Access-Phase geplant.

