Batman - The Telltale Series - Zweite Staffel offiziell angekündigt

Telltale Games kündigte nun an, dass mit Batman: The Enemy Within schon bald eine zweite Batman-Staffel erscheint. Lange dauert es nicht mehr, bis sich die menschliche Fledermaus erneut mit allerlei Widersachern anlegen muss. Unter anderem mit dabei: der Riddler.

Für viele Telltale-Fans gab es gestern ordentlich Grund zur Freude, denn der Entwickler kündigte gleich für drei seiner überaus beliebten Titel eine weitere Staffel an. Davon ist unter anderem Batman – The Telltale Series betroffen.

Batman: The Enemy Within heißt die zweite Staffel und hält dabei nicht nur – wie zu erwarten – die menschliche Fledermaus bereit, sondern auch den Riddler. Dieser freut sich schon auf jede Menge Spaß mit Batman und wird ihn sicherlich mit dem einen oder anderen Rätsel zu schikanieren wissen. Auch John Doe, welcher nicht zufällig große Ähnlichkeit mit dem Joker hat, kehrt in Batman: The Enemy Within zurück.

Welche Entscheidung ist die richtige?

Auch in dieser Staffel können wir sowohl als Bruce Wayne als auch als Batman spielen und dabei von den Vorteilen jeder der beiden Rollen profitieren: Die Entscheidung will also gut überlegt sein. In der Rolle von Bruce wird es uns - wie bereits im Vorgänger - zudem möglich sein, unseren Feinden sehr nahe zu kommen und sie von einer anderen Seite kennenzulernen. Außerdem will Telltale Games die Spieler erneut vor die Frage stellen, wie viel sie in der Haut des Protagonisten bereit sind zu opfern, um ihr Ziel zu erreichen.

Die erste der fünf neuen Episoden erscheint bereits am 08. August 2017, also in knapp drei Wochen, als Download-Version für Android, iOS, Mac, PC, PlayStation 4 und Xbox One. Übrigens: Troy Baker, der unter anderem auch Joel in The Last of Us vertonte, kehrt dabei als Bruce Wayne/Batman zurück!

