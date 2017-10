Batman - The Telltale Series - Zweite Episode enthält Bild einer echten Leiche

In der zweiten Episode der zweiten Staffel von Batman - The Telltale Series wurde versehentlich ein Foto einer echten Leiche genutzt. Bei dem Foto handelte es sich um den russischen Botschafter Andrei Karlov, der im vergangenen Dezember in der Türkei erschossen wurde.

Mit Batman - The Telltale Series wandte der Entwickler Telltale Games ihre allseits bekannte Formel auf das Universum des Dunklen Ritters an. Der Fledermausmann aus den DC-Comics erlebt dabei eine gewisse Neuorientierung und trifft auf allerlei alte Bekannte. Trotz der positiven Wertungen kam es bei der Erstellung des Spiels jetzt zu einem unglücklichen Vorfall.

Foto versehentlich genutzt

In der zweiten Episode der aktuellen Staffel von Batman - The Telltale Series ist ein Foto einer Ermordung enthalten. Das klingt im ersten Moment eher nicht außergewöhnlich, doch bei der Leiche handelt es sich um den russischen Botschafter Andrei Karlov. Dieser wurde im Dezember 2016 in der Türkei erschossen und das Foto seines leblosen Körpers ging durch alle Medien. Das bemerkte jetzt ein Nutzer bei Twitter, der unter dem Namen 'Bro Team Pill' auftritt. Offenbar suchte die Grafikabteilung bei Telltale im Internet nach einer Leiche und fügte das Bild schlussendlich nichtsahnend in das Spiel ein. Mit etwas Recherche hätte sich dieser Fehler wohl aber vermeiden lassen.

Fälle falscher Nutzung von Bildern aus dem Internet ist nichts völlig Neues und so enthielt beispielsweise Uncharted 4 von Naughty Dog ein Bild mit einem Artwork aus dem Spiel Assassin's Creed: Black Flag aus dem Hause Ubisoft. Die Nutzung eines Fotos einer echten Leiche setzt dem Ganzen aber zugegebenermaßen die Krone auf.

Patch wird nachgereicht

Auf Nachfrage der Kollegen von Gamasutra bestätigte Telltale, das man bereits einen Patch eingereicht habe, der die Leiche aus dem Spiel entferne. Das Unternehmen bedauere diesen Fehler und werde interne Schritte einleiten, damit die hohen Qualitätsstandards zukünftig auch weiterhin gegeben seien. Das Update dürfte in wenigen Tagen dann für alle Plattformen erhältlich sein.

