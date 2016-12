Mit 'City of Lights' erscheint schon in wenigen Tagen das Staffelfinale von Batman - The Telltale Series. Telltale Games gab allerdings nicht nur ein genaues Datum bekannt, sondern sprach auch über den Inhalt der fünften Episode.

Lang dauert es nicht mehr, bis Batman – The Telltale Series mit der fünften Episode namens 'City of Light' sein Finale feiert, teilte Telltale Games nun mit. Der Titel wird am 13. Dezember 2016 zeitgleich als Download für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One und Android- und iOS-Geräte erscheinen.

Doch was erwartet uns in der letzten Episode der aktuellen Staffel? In City of Light bereitet sich der Anführer der Children of Arkham auf den finalen Schlag vor, um den Namen der Familie Wayne endgültig zu vernichten. Dabei geraten auch all diejenigen, die Bruce nahestehen in Gefahr. Wie weit also ist der Spieler bereit zu gehen, um Batmans Identität zu schützen?

Wie allgemein bei Titeln von Telltale Games üblich, sollen getroffene Entscheidungen Einfluss auf das Spielgeschehen haben. In welchem Umfang dies der Fall sein wird, müssen wir ab dem 13. Dezember allerdings selbst herausfinden.

Infos zu Batman - The Telltale Series

