Die erste Staffel von Batman - The Telltale Series geht heute mit 'City of Light' in ihr Finale über. Werdet ihr es schaffen, Gotham und besonders Alfred zu retten? Wer steckt hinter der Maske von Batmans Widersacher? Und wie werdet ihr euch entscheiden: Versucht ihr als Batman oder Bruce Wayne die Menschen von Gotham zu beschützen?

Heute erscheint mit 'City of Light' das Staffelfinale von Batman – The Telltale Series. Passend hierzu veröffentlichte Telltale Games einen entsprechenden Launch-Trailer, der es in sich hat. Das Video findet ihr natürlich wie gewohnt unterhalb dieser Meldung vor.

Der Anführer der Children of Arkham hat es sich zur Aufgabe gemacht, Batman das Leben zur Hölle zu machen: Was eignet sich dafür besser als nicht nur die Bürger von Gotham als namenlose Masse zu attackieren, sondern ihn auch noch da zu packen, wo es wehtut: Mit Alfred gerät Batmans Familie in Gefahr.

Fans sorgen sich um Alfred

Wird es dem Dunklen Ritter gelingen, die Übeltäter auszuschalten und Alfred zu retten oder wird der treue Diener der Familie Wayne dem Kreuzfeuer des Hasses und der Rache erliegen, wie Fans befürchten? Telltale Games würde mit dieser Entscheidung zwar jede Menge Unwillen auf sich ziehen, im Gegenzug aber die idealen Voraussetzungen für zukünftige Episoden bezüglich Story- und Charakterentwicklung schaffen.

Wer steckt hinter der Maske des Anführers? Und werdet ihr als Bruce Wayne oder Batman versuchen, Gotham zu retten? Das Schicksal der Stadt liegt in euren Händen – eure Handlungen entscheiden.

Was sagt ihr?

'City of Light' ist ab heute für PC, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 und Android- und iOS-Geräte verfügbar. Wie gefällt euch der Titel? Bewertet Batman - The Telltale Series auf unserer Themenseite und lasst andere Spieler so wissen, ob sich ein Kauf lohnt!

Seitenauswahl

Infos zu Batman - The Telltale Series

Batman - The Telltale Series - Wertungen und ersten 12 Minuten im Video Batman: The Telltale Series startete vor einigen Tagen in die erste Runde. Nun sind die internationalen Testwertungen und ein Video mit den ersten 12 Minuten aufgetaucht.