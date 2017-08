Batman - The Telltale Series - 22GB Patchdaten innerhalb einer Woche, ohne Patchnotes

Ganze 22GB an Patch-Dateien wurden vergangene Woche zu Batman - The Telltale Series veröffentlicht. Was für Änderungen damit von Entwickler Telltale Games bezweckt wurden, ist nicht bekannt, denn es gibt kein Changelog.

Batman - The Telltale Series erschien vergangenes Jahr in fünf Episoden, dieses Jahr zieht mit Batman: The Enemy Within die zweite Staffel in noch einmal fünf Parts nach. Die erste Episode mit dem Titel "The Enigma" ist seit vergangenem Dienstag erhältlich, auf Steam sorgte jedoch die erste Staffel bei Besitzern für Verwunderung. Am 9. August wurde zunächst ein 12,9GB großer Patch angekündigt, ohne ein begleitendes Changelog mit den vorgenommenen Fixes. Daraufhin kam es zu bizarren Darstellungsfehlern, zum Beispiel wurden Alfreds Haare oder die Gläser von Catwomans Schutzbrille verschoben angezeigt, sodass sie mitten im Raum schwebten.

Nichts Genaues weiß man nicht

Ein weiterer Patch mit einer Größe von 9,1GB folgte dann am Wochenende, ebenfalls ohne Notizen mit Erklärungen von Telltale Games. Es kann nur gemutmaßt werden, was die Patches, deren Datenvolumen das des eigentlichen Spiels deutlich überschreitet, bewirkt haben. Manche User vermuten, dass Telltale die Engine der ersten Staffel an die der zweiten Staffel anpassen wollte, offiziell wurde dies nicht bestätigt. Auch nach den Patches klagen viele Spieler weiterhin über instabile Framerate und andere technische Fehler mit Batman - The Telltale Series, eventuell folgen weitere Patches zu dem Abenteuer.

