Batman: The Enemy Within - Offizieller Trailer und weitere Infos veröffentlicht

Kurz vor dem Release von Batman: The Enemy Within veröffentlichte Telltale Games nun den offiziellen Trailer zum Titel. Außerdem gab der Entwickler einige interessante Neuigkeiten zum Spielprinzip und den Charakteren bekannt.

Lange dauert es nicht mehr, bis die Premiere der zweiten Staffel von Batman - The Telltale Series als Download verfügbar ist. Bereits am 08. August 2017 erscheint die erste Episode von Batman: The Enemy Within. Grund genug also für Telltale Games, die potentiellen Spieler mit dem offiziellen Trailer noch einmal ordentlich neugierig auf den Titel zu machen.

Der Proto-Joker kehrt zurück

Dieser ermöglicht uns natürlich nicht nur erste Einblicke in die Handlung, sondern stellt uns auch einige der relevantesten Charaktere vor. So wird in dieser Staffel erneut John Doe eine wichtige Rolle spielen, der vom Entwickler als Proto-Joker bezeichnet wird. Einst half er Bruce, aus dem Arkam Asylum zu entkommen. Jetzt ist der Mann, der sich schon längst am Rande des Wahnsinns befindet, der Meinung, dass sein „Freund“ ihm dafür etwas schuldet... Wie sich die Beziehung zwischen John Doe und Bruce entwickelt, hängt dabei von unseren Entscheidungen ab, denn wir sind es, die am Ende der Staffel durch unsere Interaktionen unseren eigenen Joker geformt haben.

Außerdem haben wir die Ehre, uns mit dem Riddler anlegen zu dürfen. Allerdings soll dieser laut dem Entwickler deutlich weniger zu Späßen aufgelegt sein als es die Vorlage verspricht. Stattdessen hat er eine ausgesprochene Vorliebe dafür, bei anderen Schmerzen zu verursachen.

Die ersten Episode namens 'The Enigma' verspricht mehr als zwei Stunden Spielspaß und soll mehr Puzzles, dynamische Entscheidungen und Konsequenzen beinhalten als die vorherigen Episoden. Außerdem erwartet euch am Ende jeder Episode eine Statistik, die euch zeigt, wie ihr zu den verschiedenen Charakteren steht.

Der Trailer erwartet euch

Neugierig geworden? Dann seht euch den Trailer doch in unserer Video-Rubrik an:

