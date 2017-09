Batman: Arkham Knight - Laut Synchronsprecher kein neuer Teil geplant

Mit Batman: Arkham Knight veröffentlichten die Rocksteady Studios 2015 den neuesten Teil der äußerst beliebten Videospielreihe rund um den dunklen Rächer. Seitdem ist es sehr still um die Serie geworden, was sicherlich auch daran liegen mag, dass sie - verglichen mit den Vorgängern - einen deutlicheren Abschluss gefunden hat.

Dabei bleibt es jetzt offenbar auch, wie Kevin Conroy während einer Messe bestätigte. Laut ihm plant Warner Brothers keine neuen Teile des Spiels und hat die Reihe offensichtlich komplett hinter sich gelassen. Für Conroy selbst sei das auch komplett überraschend:

Die Aussage klingt schon sehr eindeutig und besonders Conroy müsste von weiteren Teilen wissen. Fraglich bleibt dennoch, warum WB Games mit der Reihe abgeschlossen hat. Ein möglicher Grund könnte das Debakel rund um die PC-Version des Spiels sein, die voller Probleme war und den Käufern letztendlich komplett erstattet werden konnte. Denkbar wäre ebenfalls eine Umsetzung à la Batman: Arkham Origins, das nicht von Rocksteady entwickelt wurde und als Prequel der Reihe angedacht war. Schon bei dem Spiel war Kevin Conroy kein Teil des Ensembles und wurde durch einen anderen Sprecher ersetzt.

Oder wir müssen uns einfach damit begnügen, dass die Spiele nicht zurückkehren werden oder ein anderer Superheld in ein ähnliches Gameplay-Konzept gesteckt wird. Beispielsweise das exklusiv für die PlayStation 4 erscheinende Spider-Man von Insomniac Games dürfte einem ähnlichen Prinzip entsprechen und zumindest aus spielerischer Sicht einen ähnlichen Spaß bieten.

@Arkhamverse @BatmanNewsCom just saw Conroy at @WizardWorld Nashville and asked about future Arkham projects. Unfortunately he says no 😭 pic.twitter.com/tJEa3Am4FC