Bad Robot Games - J.J. Abrams gründet eigenes Entwicklerstudio für AAA-Videospiele

J.J. Abrams wird fortan nicht mehr ausschließlich Filme produzieren, der talentierte Regisseur und Produzent wird unter der Flagge von Bad Robot Games bald Indie- und AAA-Games produzieren.

Der allseits beliebte Regisseur J.J. Abrams, der sich beispielsweise für Star Wars Episode VII: Das Erwachen der Macht oder Star Trek (2009) verantwortlich zeigt, gründet eine neue Tochtergesellschaft. Bad Robot Games soll sich voll und ganz auf die Produktion von Videospielen fokussieren.

Bad Robot Games und Tencent

Um dies zu bewerkstelligen, ist er eine strategische Partnerschaft mit dem chinesischen Publisher Tencent eingegangen. Tencent ist eines der größten Medienkonzerne in China. So wird Abrams, der sich bisher mit seinem Unternehmen Bad Robot einen Namen in der Filmindustrie machte, nun auch in der Videospielindustrie Fuß fassen. Warner Bros. Interactive Entertainment ist zu einem kleinen Teil an Bad Robot Games beteiligt.

Abrams möchte AAA-Titel für mobile Endgeräte, den PC und Konsolenmarkt (also Xbox One, PS4 und Co.) entwickeln. Indie-Titel werden ebenfalls nicht ausgeschlossen. Deshalb soll ein Teil der Autoren, Designer und Künstler von Bad Robot, also der eigentlichen Firma, abgezogen werden. Sie sollen künftig an Projekten von Bad Robot Games arbeiten.

Star Wars Episode 9 J.J. Abrams an Bord und Termin für Kinostart bekannt

Es wird spannend im Videospielkosmos, da sich Abrams mit bekannten Entwicklern aus der Branche zusammentun will. Abrams selbst ist ein großer Fan von Hideo Kojima, weshalb er beispielsweise den Namen Kojima als Cameo in Star Wars Episode 7 verbaute. Hier könnte es zu spannenden Konstellationen in der Zukunft kommen, wenn Kojima Productions und Bad Robot Games an gemeinsamen Projekten arbeiten würden. Denkbar ist es definitiv.