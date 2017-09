BAAL - Termin für die vierte Ausgabe steht bereits fest

Kaum liegt die dritte Ausgabe des Playerunknown's Battlegrounds-Turniers #BAAL hinter uns, steht auch schon wieder das nächste Event in den Startlöchern.

Am vergangenen Wochenende kämpften in der dritten Ausgabe des Battlegrounds Allstars-Turnier kurz #BAAL wieder 100 bekannte Streamer und YouTuber gegeneinander. Insgesamt wurden drei Runden mit unterschiedlichen Regeln und Waffen gespielt. Am Ende stand schließlich nach der Berechnung der Kills sowie der Platzierung der einzelnen Runden fest, wer den Sieg erringen konnte.

Termin für die vierte Ausgabe steht bereits fest

Das Team Bierbank - bestehend aus Vengaard und Bierbank - holte deutlich den Sieg bei #BAAL 3. Team P4wnyhof lag auf dem zweiten Platz mit ganzen 21 Punkten Unterschied. Schließlich gaben die Verantwortliche bekannt, wann die nächste Ausgabe von #BAAL stattfinden wird. Angesetzt ist der 21. Oktober 2017 - an diesem Termin werden wieder vertraute, sicherlich aber auch neue Gesichter auf dem Schlachtfeld aufeinandertreffen.

Alle Infos zu #BAAL findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zu dem Playerunknown's Battlegrounds-Turnier.

