BAAL - Dritte Ausgabe des Battlegrounds-Turnier findet am Samstag statt

Am morgigen Samstag findet die bereits dritte Ausgabe des Playerunknown's Battlegrounds-Turnier Battlegrounds Allstars statt. Bei dem #BAAL-Event treten 100 deutsche YouTuber und Streamer gegeneinander an.

Am kommenden Samstag, den 16. September 2017 findet die dritte Ausgabe des Playerunknown's Battlegrounds-Turnier Battlegrounds Allstars (kurz BAAL) statt.

Dritte Ausgabe des Battlegrounds-Turniers #BAAL

Bei dem #BAAL-Event treten 100 deutsche YouTuber und Streamer gegeneinander an. Nachdem die erste Ausgabe des Turniers mit durchschnittlich über 22.000 Zuschauern beeindruckende Zahlen präsentieren konnte und der Hastag #BAAL auf Platz eins in den deutschen Twitter Trends landete, kündigten die Verantwortlichen eine Weiterentwicklung des jungen Formats an.

Innerhalb einer Pressemitteilung gaben die Verantwortlichen hinter dem Projekt an, dass es nach dem erfolgreichen Auftakt bis zum Jahresende auf monatlicher Basis vier weitere #BAAL-Turniere geben wird und man tolle und latent verrückte Teilnehmer ins Boot holen möchte, um das Format im Sinne der Zuschauer zu entwickeln. Erst vor kurzem (12. August 2017) fand #BAAL 2 statt, nun steht die dritte Ausgabe in den Startlöchern.

#BAAL 3 steht in den Startlöchern

Bereits bestätigte Teilnehmer bei #BAAL 3 sind unter anderem HandOfBlood, Ranzratte, Rewinside, GLP, Stegi, Shakes, Dhalucard, Izzi, LaraLoft, Earliboy, Rocket Beans TV, Venicraft, aSmoogl, HighscoreHeroes, Maiho, Bronzebeard und Herr Currywurst.

Horstor und Just Johnny werden sich als Caster verantwortlich zeigen und die einzelnen Runden kommentieren. Zwischen den Matches wird es zudem eine Talkrunde mit den Analysten LostAiming, HandOfBlood sowie fisHC0p geben.

Der offizielle Stream startet am morgigen Samstag um 18 Uhr auf dem Twitch-Kanal von HandOfBlood. Auch Playnation.de wird mit am Start sein: Hier treten unser Redakteur Ben "Bronzebeard" Brüninghaus sowie Herr Currywurst aus der PlayMassive-Familie im Duo Squad an.

Wie bei BAAL 2 wird es wieder drei Runden mit unterschiedlichen Regeln geben.In der ersten Runde wird aus der Third-Person-Sicht mit den Standardregeln gespielt, die zweite Runde aus der First-Person-Sicht (ebenfalls mit Standardregeln) und die dritte Runde nur mit Snipern ohne Attachments und ohne Airdrops.

