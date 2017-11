Avengers - Infinity War - Teaser-Trailer mit Thanos und den Guardians of the Galaxy

Die Marvel-Fans mussten sich einige Zeit gedulden, doch nun ist er endlich da - der erste Trailer von The Avengers 3: Infinity War! Wir haben den Trailer in der News für euch bereitgestellt und er hat es in sich.

Marvel hat am gestrigen Tage den Teaser-Trailer zu Avengers: Infinity War veröffentlicht. Das Marvel Cinematic Universe soll hier ein atemraubendes Gefecht mit vielen bekannten Helden liefern. So sind unter anderem Thor (Chris Hemsworth), Iron Man (Robert Downey jr.), Captain America (Chris Evans) oder auch Spider-Man (Tom Holland) mit von der Partie. Als besonderes Schmankerl werden sogar die Guardians of the Galaxy der Schlacht beitreten, so viel sei verraten. Doch allem voran rückt der mächtige Thanos (Josh Brolin) in den Mittelpunkt der Erzählung.

Die Verantwortlichen von Marvel schreiben hierzu:

"Die Avengers und ihre Alliierten sind auf der Mission, den mächtigen Thanos zu besiegen, bevor er mit seinem irren Zerstörungsfeldzug dem Universum ein Ende setzt. Doch damit dies gelingt, müssen die Superhelden bereit sein, alles zu opfern…"

Es wird spekuliert, dass der erste und zweite Teil von Infinity War die bemerkenswerte Summe von mehr als einer Milliarde Dollar an Budget verschlingen sollen. Der Blockbuster wird Ende April in den deutschen Kinos anlaufen. Bis dahin müsst ihr euch also noch gedulden.

