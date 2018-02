Avengers - Infinity War - Neuer Trailer und Film-Footage veröffentlicht

Über Nacht wurde ein neuer Teaser-Trailer zum kommenden Blockbuster Avengers: Infinity War gezeigt. Ein paar neue Szenen und Details wurden so erstmals der Öffentlichkeit während des Super Bowls präsentiert.

In der Nacht von gestern auf heute haben viele Menschen aus aller Welt den Super Bowl verfolgt. Neben einem spannenden Fest für alle Sportsfreunde gab es auch noch ein kleines Schmankerl für alle Marvel-Fans zu sehen.

Avengers: Infinity War, neuer Trailer

Der neue Trailer zu Avengers: Infinity War wurde gezeigt und parallel dazu im Internet veröffentlicht. Er bietet brandneues Footage, das es so in der Form bisher nicht zu sehen gab. Auch wenn er mit seinen 30 Sekunden recht kurz erscheint.

So steht Thor an der Seite der Guardians of the Galaxy, während Spider-Man mit Iron Man und Doctor Strange auftritt. Black Panther ist ebenfalls zu sehen, er hält einen neuen Schild für Captain America bereit.

Einen weiteren Teaser-Trailer könnt ihr in der nachfolgenden News einsehen:

Avengers - Infinity War Teaser-Trailer mit Thanos und den Guardians of the Galaxy

Alle wartenden Kinogänger müssen sich noch bis zum 26. April 2018 gedulden. Dann wird sich zeigen, ob der Bund der Avengers stark genug ist, um Thanos adäquat mit geballter Schlagkraft entgegenzutreten. Das wird der bislang größte Marvel-Film, den wir je aus dem Marvel Cinematic Universe zu sehen bekommen haben.