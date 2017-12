Autobahnpolizei Simulator 2 - Titel offiziell im Handel veröffentlicht

Wer schon immer mal als Polizist auf der Autobahn arbeiten wollte, kann dies im Autobahnpolizei Simulator 2 erleben. Der Titel ist jetzt offiziell im Handel veröffentlicht worden.

Man könnte es schon als typisch Deutsch bezeichnen: Obwohl der normale Bürger nach der Arbeit seinen verdienten Feierabend genießen könnte, setzt er sich stattdessen vor den heimischen Recher und spielt unterschiedliche Simulatoren, die ihn in die Rolle seines oder eines anderen Jobs schlüpfen lassen.

Autobahnpolizei Simulator 2 Trailer zeigt die neuen Inhalte der Simulations-Fortsetzung

Ich hab Polizei!

Dabei strotzen diese Spiele oftmals nur vor Fehlern und werden häufig in die Sparte der Trash-Games geschoben. Ein neuartiger Simulator aus dem Hause Z-software nennt sich Autobahnpolizei Simulator 2 und ermöglicht genau das, was der Name bereits vermuten lässt - er lässt euch in die Rolle eines Autobahnpolizisten schlüpfen. Dabei soll der Titel eine aufwendig inszenierte Story und eine detaillierte Charaktererstellung bieten. Auch ein Technikbaum steht zur Verfügung, mit dem ihre eure Station, Fahrzeuge, Ausrüstung und andere Fähigkeiten verbessern könnt.

Wie der Publisher Aersoft jetzt mitteilte, ist das Spiel ab sofort erhältlich und lässt sich beispielsweise auf Steam erwerben. Dabei fällt die Resonanz der Community eher durchschnittlich aus und gerade unzählige Fehler im Spiel werden kritisiert. Das ist auch dem Entwicklerstudio Z-software bewusst und sie versprachen, dass in Kürze ein erster Patch veröffentlicht werde, der das Spiel nochmal deutlich verbessern solle. Überhaupt solle der Autobahnpolizei Simulator 2 im Laufe der Zeit viele Fehlerbehebungen erleben und somit die ultimative Autobahnpolizei-Simulation bieten.

Einen ersten Eindruck erhaltet ihr im untenstehenden Trailer, der vom Publisher Aerosoft veröffentlicht wurde.