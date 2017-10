Attack on Titan 2 - Release auf März 2018 datiert

Die Mannen von Koei Tecmo haben den Release-Zeitraum von Attack on Titan 2 eingegrenzt. Nun ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch der finale Tag verkündet wird. Das neue Spiel greift die 2. Staffel des Animes auf.

Koei Tecmo hat jüngst verlauten lassen, dass sich das neue Titan-Abenteuer Attack on Titan 2 bereits ab März 2018 spielen lässt. Der Titel erscheint für die Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und sogar für den PC. In Kürze soll ein neuer Gameplay-Trailer folgen!

Bislang war lediglich bekannt, dass sich der Release-Zeitraum aufs Frühjahr 2018 bezieht. Nun bleibt nur noch der finale Tag abzuwarten. Neben 30 spielbaren Charakteren dürft ihr auch Ymir und Crista spielen, die nunmehr von Koei Tecmo bestätigt wurden.

Abermals dürft ihr euch in die Haut von Eren, Mikasa und Armin begeben, die sich den Titanen mit einem Bund der Freundschaft entgegenstellen. Doch auch andere Charaktere wie der Serienliebling Levi sind spielbar. Zudem gibt es eine besondere Neuerung in der Anime-Adaption:

Gameplay und Feature

Neben dem neuen Feindsystem, das eine optimierte Titanen-KI enthält, gibt es es kleinere Upgrades. Beispielsweise verfügt ihr nun über ein Monocular, das euch beim Scouten der mysteriösen Riesen zur Seite stehen soll. Wie gewohnt verfügt ihr wieder über einen 3D-Manöver-Apparat, mit dem ihr ein hohes Maß an Agilität an den Tag legt, um die Schwachstellen der Monstrositäten zu erreichen.

