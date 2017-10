Attack on Titan 2 - Release im Frühjahr 2018 mit unerzählten Geschichten

Attack on Titan 2 wird die Ereignisse der zweiten Staffel des gleichnamigen Animes aufgreifen und sie sogar um einige Geschichten erweitern. Ein grober Release-Termin steht, während ein erster Teaser-Trailer zu sehen ist.

Die erste Staffel des Animes Attack on Titan erhielt eine vollwertige Spielumsetzung. Attack on Titan: Wings of Freedom erschien vor knapp einem Jahr für diverse Plattformen und rückte die Ereignisse rund um Eren Jäger und seine Kameraden in den Fokus.

Die Verantwortlichen bei Koei Tecmo arbeiten derzeit an einem Sequel. Attack on Titan 2 soll sich auf die zweite Staffel des Animes beziehen. Zu den Features zählen ein ausgeklügeltes Kampfsystem, das euch mit dem notorischen 3D-Manöver-Apparat ausstattet. Laut Aussagen wurde die Beweglichkeit im Kampf im Vergleich zum Vorgänger deutlich verbessert, wodurch ein besseres Spielgefühl gewährleistet wird. Das Verhalten der Titans wurde ebenfalls optimiert, um euch spannendere Kämpfe zu liefern.

Attack on Titan Staffel 2

Attack on Titan 2 wird die Ereignisse rund um Staffel 2 des Animes thematisieren. Ihr könnt die Story also hautnah miterleben. Der Erfinder Hajime Isayama wird hier beratend zur Seite stehen, wodurch sogar "untold stories" implementiert sein werden. Ihr werdet über mehr als zehn Charaktere spielen können. Die Beziehungen einzelner Charaktere sollen ebenfalls eine große Rolle spielen und von verschiedene Facetten beleuchtet werden. Ihr werdet also Seiten an euren Lieblingscharakteren entdecken, die es im Anime bisher nicht zu sehen gab!

Der Titel soll für die Plattformen PS4, Xbox One, PC und sogar für die Nintendo Switch veröffentlicht werden. Der Release wurde seitens der Entwickler auf das Frühjahr 2018 eingegrenzt! Unterhalb der News haben wir den ersten Teaser-Trailer für euch eingebunden.

Seitenauswahl

Infos zu Attack on Titan 2