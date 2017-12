Attack on Titan 2 - Neue Bilder zeigen Chraktereditor und dutzende Features

Koei Tecmo hat jüngst ihre Webseite zu Attack on Titan 2 geupdatet und es gibt diverse Neuerungen und Features im zweiten Spiel zum Anime, was für nötige Abwechslung sorgen dürfte.

Auf der offiziellen Webseite von Attack on Titan 2, dem Videospiel, das sich mit der Story aus der zweiten Staffel des Animes auseinandersetzt, erhalten wir neue Informationen von Koei Tecmo zum Gameplay und diversen Features.

Charaktereditor und Freundschaft

Allem voran wird es einen Charaktereditor geben, der eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten bereithält. Ihr könnt euren eigenen Soldaten erstellen, der im Laufe der Geschichte auf bekannte Helden trifft. Dabei könnt ihr das Gesicht und diverse Kleinigkeiten zum Outfit einstellen.

Außerdem wird ein "Täglicher Teil" implementiert, in dem ihr in den Pausenzeiten der Soldaten einiges erleben könnt. Den bekannten Soldaten könnt ihr dann auch in etwaigen Nebenmissionen zur Seite stehen, um sie mit eurem Avatar kennenzulernen. Das Schöne ist, dass ihr mit einer besonderen Nebengeschichte belohnt werdet, wenn ihr zu einem Charakter eine sehr hohe Bindung aufgebaut habt. Ihr müsst sogar selbst Entscheidungen und Aussagen in Dialogen treffen, die sich auf eure Freundschaft auswirken können. Ihr erhaltet demnach einen Einblick in die Geschichten der ersten und zweiten Staffel des Animes und das aus einer gänzlich neuen Perspektive

Attack on Titan 2 Release auf März 2018 datiert

Strategische Tiefe

Ein spezielles Training wird dafür sorgen, dass sich die Fähigkeitswerte eures Helden erhöhen. Ihr könnt an einem Unterricht in der Schule teilnehmen oder Kämpfe mit anderen Soldaten austragen.

Strategische Tiefe soll der Titel erhalten, indem ihr eure Ausrüstung und Fähigkeiten durch Training verbessert. Als Kernelement steht euch das Riesenforschungsinstitut zur Seite. Hier dürft ihr etwaige Studien an den Titanen vornehmen und ihre Schwachstellen herausfinden, die ihr später im Kampf verwerten könnt.

Ihr könnt sogar neue Ausrüstung wie eine Klinge, Mantel oder Zylinder herstellen. Euer dreidimensionaler Manöverapparat möchte ebenfalls ein Update erhalten, um im Kampf besser agieren zu können. Die Veränderungen sieht man eurem Charakter sogar an. Schließlich könnt ihr noch eure Basis ausbauen, die im Kampf mit den Titanen dann mit besseren Waffen auftrumpfen kann.

Diesbezüglich gibt es spezielle Forschungsmissionen, um etwaige Komponenten zu erhalten, die ihr für den Ausbau eurer Waffen benötigt. Auf diesen selbtgeplanten Missionen könnt ihr stets einen bekannten Helden mitnehmen, um eure Freundschaft zu stärken. Wir haben alle Bilder zu den ganzen Features in der folgenden Galerie eingebunden:

Der Titel erscheint übrigens für die PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch. Auch ein Release für den PC ist in Planung, der via Steam erfolgt. Das Spiel soll im März 2018 erscheinen.