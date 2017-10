Ataribox - Preis und Release der Konsole bekannt

Der Konsolenhersteller Atari hat eine neue Konsole in der Pipeline. Nun gibt es neue Infos zum Preis und Release der Ataribox. Außerdem werden einige Details zum Inhalt und mögliche Spiele genannt.

Atari hat kürzlich einige Infos zur neuen Konsole preisgegeben. Allem voran basiert das Betriebssystem auf Linux, während sie mit einem Mikroprozessor von AMD ausgerüstet ist. Der Preis wird sich zwischen 250 und 300 US-Dollar einpendeln.

So hat der verantwortliche General Manager Feargal Mac gegnüber GamesBeat verraten, dass Atari eine Crowdfunding-Kampagne starten via Indiegogo starten wird und die Ataribox im Frühjahr 2018 erscheinen soll. Der Ataribox liegt ein umfangreicher Katalog mit den klassischen Spielen des Publishers bei. Die Idee dahinter beziehe sich darauf, den Spieler in Nostalgie schwelgen zu lassen, indem er sich durch die Aufmachung und die Classic-Games an die Vergangenheit zurückerinnert fühlt. Die Ataribox könne zudem aktuelle Indie-Titel wie Minecraft oder Terraria abspielen.

Technik und Möglichkeiten

Dem AMD Custom Prozessor mit einer Radeon-Einheit wird ein Linux-Betriebssystem zugrunde liegen, das ein angepasstes Benuterinterface für den TV aufweist. Er gibt zu verstehen, dass die Maschine PC-Titel abspielt und sogar über Streaming-Fähigkeiten verfügt. Zusätzliche Feature umfassen das Surfen im Internet, das Abspielen von Musik und diverse Apps.

Es handelt sich hier scheinbar um einen Mittelklasse-PC, der jedoch keine Triple-A-Spiele abspielen kann, die eine High-End-Performance benötigen würden.

Seitenauswahl