Assassin's Creed - Bekommt eine eigene Anime-Serie

Ubisoft arbeitet an einer Anime-Serie zu Assassin's Creed. Dies wurde durch den eigens dafür engagierten Produzenten offiziell bestätigt. Der arbeitete zuvor an einer Castlevania-Serie für den Streaminganbieter Netflix.

Die Welt von Assassin's Creed wird schon bald in ein Anime-Setting versetzt. Publisher Ubisoft arbeitet nun offiziell an einer Umsetzung der Action-Adventure-Reihe in Animationsform.

Adi Shankar, der bislang am Castlevania-Anime auf Netflix arbeitete, soll als Showrunner der Adaption fungieren. Dies gab der Produzent auf seiner offiziellen Facebook-Seite bekannt.

Noch ist unklar, wann der Assassin's Creed Anime erscheinen soll - es dürfte jedoch noch eine ganze Weile dauern. Auch die Besetzung und die Art der Veröffentlichung, klassische TV-Serie oder bei Anbietern wie Netflix, ist derzeit noch unbekannt.

Seitenauswahl

Infos zu Assassin's Creed

Assassin's Creed - Regisseur für Verfilmung gefunden? In den nächsten Jahren erwarten uns eine Menge Verfilmungen von Videospielen wie zum Beispiel World of Warcraft und Assassin's Creed. Für Letzteres soll nun ein namhafter Regisseur im ...