Der Autor hinter Assassin’s Creed 2 und Assassin’s Creed 3 hat einen neuen Job: Corey May schreibt seine Videospiel-Geschichten ab sofort für 2K Games. Der Publisher ist unter anderem für die Shooter-Reihen BioShock sowie Borderlands bekannt.

Corey May schrieb an den Storys von Assassin’s Creed mit und prägte die Action-Stealth-Reihe somit entscheidend. Vor wenigen Jahren drehte er dem Entwickler und Publisher Ubisoft den Rücken zu und arbeitete seitdem für das Spiele-Studio Certain Affinity. Nun machte er einen weiteren Schritt auf der Karriere-Leiter.

Corey May neuer Story-Autor für 2K Games

Wie 2K Games und Corey May offiziell bekannt gaben, arbeitet der Games-Autor zukünftig für den Publisher hinter BioShock, Borderlands, Mafia und viele weitere Titel. Am wahrscheinlichsten ist derzeit die Arbeit an der Geschichte von Borderlands 3 oder zumindest Abwandlungen in der Story für Zusatzinhalte wie DLCs.

Denn der Autor von Borderlands 2 hat den zuständigen Entwickler Gearbox bereits vor einer Weile verlassen. Seitdem ist unklar, wer für den Narrativ des Nachfolgers verantwortlich ist. Corey May scheint nach dem Wechsel zu 2K Games der passende Kandidat zu sein. Es bleibt abzuwarten, wo wir seine Worte zuerst sehen werden.

