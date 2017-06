Assassin's Creed Rebellion - Strategie-RPG für unterwegs

Ubisoft veröffentlichte nun einen kurzen Teaser für ein neues Mobile-Game, das im Assassin's Creed-Universum spielt. Das Strategie-RPG trägt den Namen Assassin's Creed Rebellion und wird demnächst für iOS und Android erscheinen.

In dem Teaser zu Assassin's Creed Rebellion gewährt uns Ubisoft einen ersten Einblick in das neue Mobile-Game, das dem Universum der beliebten Assassinen-Reihe entspringt. Hierbei handelt es sich diesmal um ein Strategie-Rollenspiel und unterscheidet sich damit nicht nur stilistisch von den bisherigen Assassinen-Titeln für Tablet und Smartphone.

Mit Assassin's Creed Rebellion möchte Ubisoft offenbar einen neuen Weg einschlagen und orientiert sich deshalb möglicherweise an anderen Spielen dieser Art. Denn in den letzten Minuten des Teaser-Trailers bekommt man ein wenig Gameplay zu Gesicht, das im ersten Moment ein wenig an das Simulationsspiel Fallout Shelter erinnert.

Gründet eure eigene Bruderschaft

Da das Mobile-Game im Spanien des 15. Jahrhundert angesiedelt sein wird, begegnet ihr auch bereits bekannten Assassinen wie Ezio Auditore, Aguilar de Nerha oder Niccolò Machiavelli. Diese und rund 40 weitere Charaktere könnt ihr für eure selbst erschaffene Assassinen-Bruderschaft rekrutieren, um gemeinsam den Templerorden zu bekämpfen.

Außerdem könnt ihr euch euer eigenes Hauptquartier aufbauen und es mit aufsteigenden Level upgraden. Schaltet beispielsweise Räume frei, die es euch ermöglichen eure Assassinen zusätzlich zu trainieren oder neue Gegenstände und Ausrüstung herzustellen. Hier könnt ihr zudem eure verdeckten Infiltrations-Missionen gegen die Templer vorbereiten und euch in Dreierteams organisieren, um euren Einfluss zu vergrößern.

Verbessert das Können eurer Assassinen

Jeder der einzelnen Charakter besitzt dabei andere Eigenschaften und Fähigkeiten, die sich unterschiedlich gut für die verschiedenen Missionen eignen, mit deren Erfüllung jedoch weiterentwickelt werden können.

Mit dem Abschluss von Standard-Missionen erhaltet ihr Ressourcen mit denen ihr die Kenntnisse eurer Assassinen weiter verbessern könnt. Loot-Missionen ermöglichen euch dagegen das Herstellen neuer Ausstattungsgenstände. Um neue Assassinen freizuschalten, müsst ihr zusätzlich DNA-Fragmente sammeln, die ihr in den Story- oder Vermächtnis-Missionen finden könnt.

Das Strategie-RPG wird in nächster Zeit als Free-to-Play-Titel für iOS und Android erscheinen. Vorab könnt ihr euch den Teaser zu Assassin's Creed Rebellion unter dieser Meldung ansehen.

