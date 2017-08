Assassin's Creed: Origins - Wie steht es um eine Switch-Version?

In einem aktuellen Interview hat Creative Director Ashraf Ismail über die Pläne für eine Nintendo Switch-Fassung gesprochen. Erst einmal wird Assassin's Creed: Origins lediglich für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen.

Mit Assassin's Creed: Origins wird am 27. Oktober 2017 der neueste Ableger der Action-Adventure-Reihe für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen.

Eine entsprechende Switch-Umsetzung wird es allerdings erst einmal wohl nicht geben, wie Creative Director Ashraf Ismail in einem aktuellen Interview mit den Kollegen von Gaming Bolt verraten hat. "Wir veröffentlichen das Spiel für Xbox One, Xbox One X, PS4, PS4 Pro und PC. Es gibt keine Pläne, es auf die Switch zu bringen", so der Entwickler.

Insgesamt fällt das Line-Up der First-Party-Spiele für die Nintendo Switch zurzeit noch eher klein aus. Dies liegt unter anderem daran, dass die Handheld-Konsole erst im März auf den Markt gekommen ist. Auch im Weihnachtsgeschäft wird sich daran wohl eher weniger ändern.

Insgesamt ist das Assassin's Creed-Franchise auf Nintendo-Konsolen nur spärlich vertreten. So sind Assassin's Creed 3 und Assassin's Creed 4: Black Flag seinerzeit für die Wii U veröffentlicht worden. Alle anderen Ableger der Serie sind bisher nicht für Nintendo-Konsolen erschienen.

Infos zu Assassin's Creed: Origins

