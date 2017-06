Assassin's Creed: Origins - Wahrer Titel möglicherweise Origins

Assassin's Creed Empire ist schon seit einigen Monaten in aller Munde. Alle Gerüchte deuten auf ein Setting im alten Ägypten hin, in dem es als Assassine zu bestehen gilt. Lange Zeit ist es ruhig geworden um den Titel, aber jetzt kurz vor der E3 kommen nach und nach wieder Gerüchte ans Tageslicht.

Der Reddit-Nutzer Sirusavath berichtete, dass er für eine Firma arbeite, die Werbedruckaufträge für Ubisoft übernimmt. Laut ihm war zuletzt auch ein Vorbestellerhinweis zu dem bisher als Assassin's Creed Empire bekannten Titel dabei. Auf genauere Nachfrage teilte er folgendes mit:

Ich konnte es nicht lange anschauen, aber es war ein Bild einer Reservierungskarte für einen US-Händler. Das Spiel heißt Assassin's Creed Origins und es sieht sehr danach aus, dass es in Ägypten spielt. Das Artwork hatte eine Stadt mit einer Pyramide im Hintergrund. In der Mitte war ein Assassine, der in Richtung der Stadt läuft. Es sah so aus, als trüge er ein Schild, einen Bogen und er hatte eine Art Falken auf seiner Schulter. Zusätzlich bemerkte ich, dass es die Reservierung für die Gold-Edition des Spiels war, die das Hauptspiel und den Season Pass enthält und in einer Steelbook-Verpackung daherkommt. Keine Ahnung, welchen Preis das Spiel haben wird. Das ist nicht das erste Mal, dass ich dank meiner Arbeit etwas über ein Spiel herausgefunden habe. Die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt, dass das Spiel angekündigt wird, bevor die Karten verschickt werden oder kurz danach. Ich glaube, dass sie am 30. verschickt werden. Die Ankündigung sollte dann zeitnah stattfinden."