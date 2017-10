Assassin's Creed: Origins - Vergoldete Kopfhörer für 50.000 Euro

Als richtig großer Fan der Assassin's Creed-Reihe spielt Geld natürlich absolut keine Rolle. Nur das beste Equipment darf da in der heimischen Zockeroase Platz finden. Da passt es quasi wie die Faust aufs Auge, dass Ubisoft es Öfteren diverse Merchandise-Artikel zu recht hohen Preisen verkauft.

Nun hat das französische Unternehmen allerdings scheinbar die Spitze des Eisberges der Dekadenz erreicht und einen Luxus-Kopfhörer für schlappe 50.000 Euro auf den Markt gebracht. In Zusammenarbeit mit dem Audio-Unternehmen Focal und dem Juwelier Tournaire sind diese entstanden und können nun erworben werden - vorausgesetzt euer Geldbeutel ist entsprechend prall gefüllt und ihr besitzt nicht schon ein ähnliches Paar vergoldete Kopfhörer.

Alternativ könnt ihr euer zur Verfügung stehendes Budget natürlich auch in einen sehr (sehr) guten High-End-Rechner oder wahlweise in einen Sportwagen investieren.

For a more immersive experience, Listen Wireless & Utopia by @Tournaire are available in special limited editions! #AssassinsCreedOrigins pic.twitter.com/WwTB5RsqRr