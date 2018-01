Assassin's Creed: Origins - Update - New Game Plus-Modus könnte kommen

Mit etwas Glück könnte Ubisoft einen New Game Plus-Modus zu dem Action-Adventure Assassin's Creed: Origins nachreichen. Derzeit testen die verantwortlichen Entwickler, ob ein solcher Modus aber überhaupt in das Action-Adventure integriert werden kann.

Update vom 29. Januar 2018:

Bisher ist kein New Game Plus-Modus zu Assassin's Creed: Origins veröffentlicht worden. Doch das heißt nicht, dass es diesen Modus nicht geben wird. Ubisoft hat nun klar betont, dass New Game+ definitiv kommen wird. Weitere Informationen werden laut einem Community Manager in Kürze geteilt.

Originalmeldung vom 08. Januar 2018:

Wir haben unzählige Stunden in Assassin's Creed: Origins verbracht und sind mit Protagonist Bayek gefühlt tausende Kilometer durch das antike Ägypten gelaufen, geritten und geschwommen. Doch so viel Zeit ihr euch als Spieler für den Titel auch lasst, irgendwann kommt das Unvermeidliche - die Credits flimmern über den Bildschirm.

New Game Plus-Modus könnte kommen

Wie gut wäre es, wenn man der riesigen Spielwelt mit dem aktuellen Fortschritt in einem neuen Spieldurchlauf einen weiteren Besuch abstatten könnte? Möglicherweise bekommen Hobby-Assassinen, die einfach nicht genug bekommen können, einen entsprechenden New Game Plus-Modus zur Verfügung gestellt.

Laut einer Entwicklerfragerunde auf der offiziellen Webseite testet Ubisoft derzeit, ob ein solcher Modus überhaupt in den Titel integriert werden kann. Es gibt dementsprechend also noch keine feste Zusage, aber es kann durchaus sein, dass ein New Game Plus-Modus in naher Zukunft per Update nachgereicht wird.

