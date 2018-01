Ubisoft hat innerhalb einer Pressemitteilung den Release-Termin für die erste Download-Erweiterung zu Assassin's Creed: Origins bekannt gegeben. Außerdem wird im Februar der Lehrmodus erscheinen, der euch das antike Ägypten in aller Ruhe erkunden lässt. Wir haben für euch alle kommenden Inhalte übersichtlich zusammengefasst.

Ubisoft hat innerhalb einer offiziellen Pressemitteilung den Release-Termin der ersten kostenpflichtigen Erweiterung zu dem Action-Adventure Assassin's Creed: Origins mitgeteilt.

DLC 1 - Die Verborgenen

Die Erweiterung "Die Verborgenen" wird bereits in der kommenden Woche am 23. Januar 2018 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen und ein komplett neues Gebiet in den Titel integrieren. Bei der Story-Erweiterung dreht sich alles um das Wachstum der Bruderschaft. "Spieler werden vier Jahre nach den Geschehnissen von Assassin’s Creed Origins im Sinai, einer neuen Region der Welt, auf eine römische Besatzungsmacht stoßen."

Weiterhin erhöht der DLC die Level-Grenze auf 45, wodurch Spieler ihren Charakter noch weiter verbessern und anpassen können. Weiterhin haben Spieler Zugang zu vier neuen legendären Waffen, einem neuen Outfit, zwei neuen Reittieren und vielen weiteren Waffen, sowie zwei weiteren Levels für alle hergestellten Ausrüstungsgegenstände.

Entdeckungstour von Assassin's Creed: Das alte Ägypten

Wir haben bereits im vergangenen Jahr über den Lehrmodus berichtet, der in Assassin's Creed: Origins integriert werden soll. Dieser neue Modus lässt jeden, vom Spieler bis hin zum Geschichtsliebhaber und Nicht-Spieler, frei durch die Welt des antiken Ägyptens streifen oder in geführten Touren mehr über seine Geschichte und das tägliche Leben erfahren. Die Touren wurden dabei von Historikern und Ägyptologen zusammengestellt. Darin kann die Welt frei von jeglichen Konflikten, Zeitdruck und Gameplay-Beschränkungen entdeckt und erkundet werden. Handlung und Quest sind in diesem Modus nicht aktiv und die Welt des alten Ägyptens verwandelt sich in ein gewaltfreies, lebendiges Museum.

Die Entdeckungstour wird für alle Besitzer von Assassin’s Creed Origins als kostenloses Update verfügbar sein und kann ab dem 20. Februar 2018 separat für 19,99 Euro auf Uplay und Steam für PC erworben werden.

Assassin's Creed: Origins Update 1.2.0 mit kostenloser Mission erscheint heute

DLC 2 - Der Fluch der Pharaonen

Die zweite kommende Erweiterung namens "Der Fluch der Pharaonen" führt den Spieler nach Theben und bietet eine komplett neue Story. Hier untersucht ihr einen uralten Fluch, der diese Region plagt. In dem DLC steht die ägyptische Mythologie im Mittelpunkt. Als Spieler könnt ihr gegen berühmte Pharaonen und ägyptische Bestien kämpfen, während ihr die Ursache des Fluchs untersucht, der die toten Pharaonen wieder zum Leben erweckt hat. "Der Fluch der Pharaonen" erhöht die Level-Grenze auf 55 und gewährt euch Zugang zu neuen Outfits und Ausrüstungsgegenständen, darunter seltene und legendäre Waffen, die alle mit Blick auf die klassische ägyptische Mythologie gestaltet wurden.

Einen genauen Termin für die zweite Erweiterung hat Ubisoft bislang nicht genannt.

Weiterhin betont Ubisoft in der Pressemitteilung, dass sich alle Spieler auf eine Vielzahl kostenloser Inhalte freuen dürfen. Darunter "Prüfungen der Götter" und "Gefahr in Verzug", eine neue Quest, bei der ihr einen feindlichen Einfall abwenden und dessen Ursprung ergründen müsst. "Gefahr" in Verzug ist gleichzeitig die Einleitung zum ersten DLC Die Verborgenen.

