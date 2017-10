Assassin's Creed: Origins - Systemanforderungen für PC bekannt gegeben

Ubisoft hat die offiziellen minimalen und empfohlenen Systemanforderungen für Assassin's Creed Origins bekannt gegeben. Diesen PC werdet ihr für den neuen Teil brauchen!

Ubisoft hat auf seinem offiziellen Blog die Systemanforderungen zu Assassin's Creed Origins bekannt gegeben. Angegeben werden die minimalen und empfohlenen Voraussetzungen, die zum Spielen auf dem PC nötig werden.

Assassin's Creed Origins wird am 27. Oktober 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Die PC-Version wurde parallel zu den Konsolenfassungen bei Ubisoft Montreal entwickelt und nicht an ein Drittstudio ausgelagert, auch wenn das Studio in Kiew bei der Entwicklung der PC-Version aushalf.

Optimierungen und Dynamische Auflösung

Die Anforderungen von Assassin's Creed Origins sollen auf dem Niveau von Assassin's Creed Syndicate liegen - trotz verbesserter Grafik. Grund dafür sind Performanceoptimierungen, die zu einer höheren Skalierung der Leistung führt.

Die minimalen Hardware-Voraussetzungen sind auf eine Auflösung von 720p und eine Framerate von 30 zugeschnitten. Auflösungen wie 4K, 1200p oder 1080p werden für bessere PCs selbstverständlich unterstützt. Auch dynamische Auflösungsanpassung wird von Assassin's Creed Origins unterstützt, sodass sich die Auflösung des Spiels jederzeit an die von euch gewünschte Framerate anpasst. Die Framerate selbst ist übrigens auswählbar: 30, 45, 60, 90 oder unbegrenzt.

Minimale Systemanforderungen zu Assassin's Creed Origins

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (Nur 64-bit-Versionen)

Prozessor: Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz oder AMD FX-6350 @ 3.9 GHz oder gleichwertig

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 660 oder AMD R9 270 (2048 MB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

Arbeitsspeicher: 6GB RAM

Auflösung: 720p

Grafikeinstellungen: Niedrig

Empfohlene Systemanforderungen zu Assassin's Creed Origins

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (Nur 64-bit-Versionen)

Prozessor: Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz oder AMD FX-8350 @ 4.0 GHz

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 760 oder AMD R9 280X (3GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

Arbeitsspeicher: 8GB RAM

Auflösung: 1080p

Grafikeinstellungen: Hoch

