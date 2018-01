Noch im Januar soll der erste DLC zu Assassin's Creed: Origins veröffentlicht werden und den Spielern neue Inhalte spendieren. Wir verraten euch, welche Inhalte in der Erweiterung "Die Verborgenen" stecken.

Der erste von zwei kostenpflichtigen DLCs zu Assassin's Creed: Origins soll noch in diesem Monat für PC, PS4 sowie Xbox One erscheinen. Um auf die Erweiterung vorzubereiten, veröffentlicht Ubisoft am heutigen Dienstag einen umfangreichen Patch.

Assassin's Creed: Origins Update 1.2.0 mit kostenloser Mission erscheint heute

Welche Inhalte stecken in dem DLC "Die Verborgenen"?

Die Erweiterung "Die Verborgenen" schickt Bayek auf die Sinai-Halbinsel und damit in ein komplett neues Gebiet, das von römischen Truppen besetzt ist. Laut Ubisoft wird es "eine umfassende und völlig neue Geschichte" sein, in die ihr eintauchen könnt. Während einer Mission müsst ihr mit Bayek drei bedeutende Personen töten. Tacito (römischer Historiker), Ptahmose (ägyptischer Wesir) und Ampelius (römischer Schulautor) müssen ausgeschaltet werden, die laut Überlieferungen allerdings in unterschiedlichen Epochen lebten.

Laut der acht neuen Trophäen wird es insgesamt drei DLC-Quests geben, für die jeweils eine Silbertrophäe winkt. Außerdem wird durch die Erweiterung eine Seilrutsche in den Titel eingefügt. Wie das Feature genau in Origins eingebaut wird, muss sich noch zeigen.

Solltet ihr über einen Season Pass verfügen, erhaltet ihr die Erweiterung kostenlos. Durch den DLC wird die Levelbegrenzung von 40 auf 45 angehoben. Außerdem könnt ihr eure Outfits bei Schneidern verkaufen.

Einen Release-Termin für den ersten DLC gibt es bislang nicht, Ubisoft hat aber vor kurzem bestätigt, dass die Erweiterung in jedem Fall noch im Januar erscheinen wird.