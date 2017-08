Assassin's Creed: Origins - Eine Reise zum Ursprung: Unsere Vorschau zum Hoffnungsträger

Der französische Spielehersteller Ubisoft war selbstverständlich auch mit seinem großen Hoffnungsträger Assassin’s Creed: Origins auf der gamescom. Für die Reihe steht aktuell nun vieles auf dem Spiel, nachdem sich die beiden letzten Ableger Unity und Syndicate viele Vorwürfe hinsichtlich fehlender Innovation und Fehler anhören mussten. Ob Origins überhaupt die Chance hat es besser zu machen? Wir verraten es euch in unserer Vorschau.

Wer dieses Jahr keinen Sommerurlaub hatte, muss nicht traurig sein und darf sich auf den 27. Oktober freuen. An diesem Tag erscheint Assassin’s Creed: Origins und entführt die Spieler ins Ägypten der griechisch-römischen Zeit. Nachdem der französische Spielehersteller Ubisoft im vergangenen Jahr ein Gap Year hingelegt hat, will man mit dem neuesten Teil der „Assassin’s Creed“-Reihe vieles besser machen und überzeugen – dies sei an dieser Stelle auch bitter nötig, nachdem sich Ubisoft bei den letzten Teilen einiges an Kritik anhören musste.

Wir haben auf der gamescom 2017 die Chance genutzt und uns den kommenden Blockbuster aus dem Hause Ubisoft etwas genauer angesehen. In unserer Vorschau verraten wir euch unter anderem, was für Neuerungen ihr von Origins erwarten könnt und warum Ubisoft sein Versprechen hinsichtlich neuer innovativer Features tatsächlich einhalten könnte.

