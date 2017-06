Assassin's Creed: Origins - Pyramide und Bonusinhalte der Gold Edition geleakt

Das neue Abenteuer der Meuchelmörder aus dem Hause Ubisoft trägt wohl tatsächlich den Namen Assassin's Creed: Origins. Über eine Retailer-Aktion ist nun die Gold Edition des Spiels geleakt worden.

Jüngst gab es im Netz einen Leak zum neuen Assassin's Creed zu sehen. Eine Karte für Vorbesteller gab den entscheidenden Hinweis auf diverse Inhalte. So ist der Name des Spiels wohl tatsächlich Assassin's Creed: Origins, wie bereits im Vorfeld spekuliert wurde. Der Leak kam über den Retailer Target zustande, der über Vorbestellerkarten einige Infos preisgab.

Die Karte befasst sich mit der Gold Edition des Spiels, die laut Beschreibung auch über Bonusinhalte verfügt. Hier wird ein "Deluxe Pack", ein Season-Pass und eine Steelbook-Hülle des Spiels beigelegt. Mehr lässt sich aus der Beschreibung zum zusätzlichen Content nicht sagen.

Auf dem Teaser-Bild sehen wir den Protagonisten, der in Richtung einer gigantischen Pyramide - die womöglich an die große Cheops-Pyramide des Gizeh-Plateaus angelehnt sein dürfte - marschiert. Neben der Pyramide sehen wir außerdem die markante Sphinx. Das Setting ist demnach im alten Ägypten angesiedelt, wie es bereits im Vorfeld spekuliert wurde.

Zu guter Letzt gibt es scheinbar noch eine Bonusmission, die nur für Vorbesteller beigelegt wird. "Reserve Now For Bonus Mission" heißt es auf der Karte, um die Mission "Secrets Of The First Pyramids" zu erhalten.

Infos zu Assassin's Creed: Origins

