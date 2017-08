Assassin's Creed: Origins - Neues Video zeigt High-Level-Gameplay

Ein neues Gameplay-Video zeigt weitere Spielszenen aus Assassin's Creed: Origins mit einem hohen Charakterlevel.

Wir durften bereits im Rahmen der hinter uns liegenden gamescom in Köln einen genaueren Blick auf den neuesten Ableger von Ubisofts Action-Adventure-Reihe Assassin's Creed: Origins werfen und erklären euch in unserer Vorschau, wie gut uns der Titel bisher gefallen hat und wo sich noch Ecken und Kanten befinden.

In Origins schlüpft der Spieler in die Rolle des neuen Protagonisten namens Bayek und erkundet das antike Ägypten. Bayek soll, genau wie sein treuer Adler Senu, über drei verschiedene Fähikeitsbäume verfügen, die aufgewertet und mit neuen Tricks versehen werden können. So soll der Spieler in der Lage sein, seinen ganz eigenen Spielstil zu erschaffen.

Video zeigt High-Level-Gameplay

Nun haben die Redakteure von IGN ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das gemeinsam mit dem zuständigen Director Ashraf Ismail entstanden ist und neue Spielszenen mit einem bereits aufgelevelten Charakter gegen Ende des Spiels,zeigt.

Assassin's Creed: Origins erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Unsere Vorschau zu Assassin's Creed: Origins lest ihr hier.

