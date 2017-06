Assassin's Creed: Origins - Neue Gerüchte um den siebten Ableger der Spielreihe

Den neusten Gerüchten zufolge soll der siebte Teil der Assassins Creed-Reihe deutlich größer als seine Vorgänger sein und bereits ein Releasedatum haben.

Assassins Creed Empire/Origins soll die Größe der Spielwelt von Black Flag deutlich übertrumpfen. Damit wird es, wenn die Gerüchte stimmen, das größte Game der Spielereihe.

Die bereits veröffentlichten Teile um die wendigen Assassinen in verschiedenen Zeitepochen erfreuen sich großer Beliebtheit. Wahrscheinlich gehört das Assassins Creed-Franchise zu den erfolgreichsten Reihen aus dem Hause Ubisoft. Viele Spieler waren überrascht als angekündigt wurde, dass es 2016 keinen neuen Ableger geben wird.

In den letzten Wochen wurden allerdings immer mehr Gerüchte über den baldigen Release des bisher noch nicht öffentlich angekündigten Teils: Assassins Creed Empire/Origins laut. Reddit-Nutzer ummmlolwtf veröffentlichte in letzter Zeit immer mal wieder Informationen über den vermeindlichen siebten Teil.

In einem aktuellen Posting schrieb er, dass der neue Teil bereits im Oktober 2017 erscheinen soll. Die Spielwelt soll angeblich drei Mal so groß wie in Black Flag sein und den Spielern viele Möglichkeiten auf der PS4, Xbox One, sowie dem PC bieten.

Infos zu Assassin's Creed: Origins

