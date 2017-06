Assassin's Creed: Origins - Mehr Informationen zum Abenteuer in Ägypten

Das bisher noch nicht offiziell enthüllte Assassins Creed: Origins soll die Spieler mit gleich zwei Hauptcharakteren durch verschiedene Länder führen und dabei ungewohnt viele Freiheiten genießen lassen.

Zunächst wurde über Kotaku verbreitet, dass der neue Assassins Creed-Teil den Beinamen "Empire" erhalten soll. Jedoch scheint mittlerweile klar, dass sich der aktuelle Ableger Origins nennen wird.

Bereits bekannt ist, dass wir uns bald nach Ägypten wagen können, um dort gefährliche Abenteuer zu bestehen. Neusten Informationen zufolge wird sich der Schauplatz aber noch über das Mittelmeer bis nach Griechenland ausdehnen. Auch auf, bzw. mit den Schiffen sollen wieder heftige Kämpfe stattfinden.

Neu ist auch, dass die Story in Asassins Creed: Origins nicht so stark linear verlaufen soll. Mit zwei Hauptcharakteren (männlich & weiblich) will Ubisoft scheinbar wieder für mehr Abwechslung sorgen. Spannend ist auch, dass der Verlauf der Story, sowie die Freiheiten im Spiel sehr The Elder Scrolls V: Skyrim ähneln sollen. Gerüchteweise arbeitet das Team schon mehrere Jahre an dem Titel und sei ihm gegenüber positiv eingestellt.

Ein internes Teaser-Video sorgt etwas für Verwirrung, denn darin sind verschiedene Epochen zu sehen: Ägypten, ein asiatisches Gebiet, bis zum Zweiten Weltkrieg in Frankreich & eine moderne Abstergo-Industriegesellschaft. Bisher ist nicht bekannt, ob das Video für die Öffentlichkeit gedacht ist oder nur einige Konzeptideen beinhaltet.

Mehr Informationen und eine offizielle Enthüllung des Spiels wird es wohl auf der diesjährigen E3 geben.

Infos zu Assassin's Creed: Origins

