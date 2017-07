Assassin's Creed: Origins - Große Spieltwelt mit spannenden Nebenmissionen

Ubisoft möchte bei Assassin's Creed: Origins eine große und vor allem prall gefüllte Spielwelt abliefern, die mit spannenden und motivierenden Nebenmissionen aufwartet. Wie abwechslungsreich sich die Quests abseits der bekannten Wege in der ägyptischen Spielwelt tatsächlich spielen werden, muss sich allerdings erst noch zeigen.

Die Spielwelt im kommenden Action-Adventure Assassin's Creed: Origins soll zehn Mal so groß sein, wie es noch im Vorgänger Assassin's Creed: Syndicate der Fall war. Um diese möglichst bequem durchqueren zu können, werden dem Spieler verschiedene Fortbewegungsmittel wie Pferde, Boote oder Streitwagen zur Auswahl stehen.

Besonders wichtig sei Ubisoft dabei, dass die Spielwelt gut gefüllt ist und interessante Aufgaben sowie Dinge beinhaltet, die entdeckt werden können. Es soll sich lohnen nicht nur stur der Hauptquest zu folgen, sondern auch ab und an den Weg zu verlassen und auf Erkundungstour zu gehen.

Die Nebenaufgaben sollen viel Spaß versprechen und ebenfalls sehr lohnenswert und nicht nur schmückendes Beiwerk sein, wie Game Director Ashraf Ismail kürzlich in einem Interview mit Gamereactor verraten hat: "[...] wir wollten nicht nur eine große Welt schaffen, sondern auch sicherstellen, dass diese Welt durchgängig die Spielerbedürfnisse befriedigt und für's Erkunden belohnt." Es wird sich also lohnen in Assassin's Creed: Origins auch mal abseits bekannter Wege die Welt zu erkunden.

Die Belohnungen sollen in erster Linie aus hochwertigem Side-Content bestehen und einen erzählerischen Wert besitzen. Beispielshalber bekommen wir erklärt, wie die Bruderschaft an den Punkt angekommen ist, an dem sie sich gerade befindet: "Die Idee war, dass das alte Ägypten mysteriös ist, dass es dieses bewundernde Gefühl vermittelt".

Inwieweit Ubisoft bei dem neusten Ableger der Reihe in Bezug auf spannende und abwechslungsreiche Nebenaufgaben, die zu motivieren wissen, wirklich dazugelernt hat, können wir aber wohl erst bei der Veröffentlichung mit Gewissheit sagen.

Assassin's Creed: Origins erscheint am 27. Oktober dieses Jahres für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

Seitenauswahl

Infos zu Assassin's Creed: Origins

Assassin's Creed: Origins - Pyramide und Bonusinhalte der Gold Edition geleakt Das neue Abenteuer der Meuchelmörder aus dem Hause Ubisoft trägt wohl tatsächlich den Namen Assassin's Creed: Origins. Über eine Retailer-Aktion ist nun die Gold Edition des Spiels ...