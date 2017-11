Assassin's Creed: Origins - Gewinnt eine Dawn of the Creed Edition

Gemeinsam mit Ubisoft verlosen wir eine Dawn of the Creed Edition für die PlayStation 4. Darin ist unter anderem eine 39 Zentimeter hohe Figur von Protagonist Bayek von Siwa enthalten.

Das Action-Adventure Assassin's Creed: Origins ist seit dem 27. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erhältlich. Der Titel spielt dieses Mal im antiken Ägypten und der Spieler schlüpft in die Rolle des Medjai Bayek von Siwa.

Solltet ihr noch nicht in den Genuss des Spiels gekommen sein, ist heute euer Glückstag, denn gemeinsam mit Ubisoft verlosen wir eine Dawn of the Creed Edition für die PlayStation 4. Werft auch gerne einen Blick in den Store von Ubisoft.

Feiert die Geburt der Bruderschaft mit der Assassin’s Creed Origins – Dawn of the Creed Collector’s Edition. Sie enthält eine 39 cm große Figur von Bayek und seinem Adler Senu. Bayek ist ein Beschützer Ägyptens, dessen persönliche Geschichte zur Entstehung der Bruderschaft der Assassinen führen wird. Die Dawn of the Creed-Collector’s Edition ist exklusiv im Ubisoft Store erhältlich.

Wie nehme ich an dem Gewinnspiel teil?

Schreibt uns unter diesem Facebook-Post in die Kommentare, welcher Assassin's Creed-Ableger euch bisher am besten gefallen hat.

Physische Inhalte

Hochwertige Bayek & Senu-Figur (Höhe 39 cm) - von Ubicollectibles

Eine Premium-Sammlerbox

Ein Replikat von Bayek’s Adlerschädel-Amulett.

Die Assassin’s Creed: Origins Gold-Edition, inklusive Season Pass und dem digitalen Deluxe-Paket.

Das exklusive Assassin’s Creed: Origins Steelbook, welches nur in den Dawn of the Creed & Dawn of the Creed Legendary Collector’s Editionen enthalten ist.

Beachtet die folgenden Teilnahmebedingungen:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die PlayMassive GmbH, Lindenstr. 20, 50674 Köln. Die Teilnahme ist nur gültig, wenn die jeweiligen Aktionen tatsächlich ausgeführt worden sind. Das Nutzen von automatisierten Hilfsmitteln („Bots“) ist verboten und führt zum Ausschluss. Jeder Nutzer kann nur einmal teilnehmen. Das Gewinnspiel endet am 22. November 2017 um 14:00 Uhr deutscher Zeit. Der Gewinner wird von uns informiert. Es ist jeder Nutzer qualifiziert, der zum Zeitpunkt der Teilnahme das 14. Lebensjahr vollendet hat. Es erfolgt eine Altersprüfung. Ausgeschlossen sind Amtsträger, Mitarbeiter der PlayMassive GmbH, sowie deren Verwandte und Personen, die im selben Haushalt leben. Die Auszahlung in bar ist nicht möglich. Eventuelle Gewährleistungsansprüche der Preise entfallen bei der Teilnahme. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen euch viel Glück!

Seitenauswahl

Infos zu Assassin's Creed: Origins

Assassin's Creed: Origins - So erhaltet ihr das magische Einhorn Die Mannen von Ubisoft haben im neuen Assassin's Creed: Origins ein kleines Extra verbaut. Wer des Kamels überdrüssig ist, der darf fortan auf einem Einhorn durch die Wüste Ägyptens ...