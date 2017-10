Assassin's Creed: Origins - Diese Features erwarten wir am meisten

Es ist nur noch knapp eine Woche zum offiziellen Release von Assassin’s Creed: Origins. Wir haben die Chance genutzt und verraten euch in unserem neuen Artikel, welche Dinge wir aktuell am meisten erwarten.

Assassin’s Creed Syndicate erschien vor bereits zwei Jahren und musste sich, trotz guter Leistung, mit den Altlasten des Vorgängers Unity herumschlagen – der französische Spielehersteller Ubisoft verspricht nun nach einer einjährigen Veröffentlichungspause, dass uns der neueste Ableger der Meuchelmörder-Serie mit allerlei innovativen Neuerungen empfangen soll.

Bereits vor Release gewährte man uns Einblick in diverse neue Features von Assassin’s Creed: Origins, unter anderem die neueingeführten Fertigkeiten wie auch das überarbeitete Kampfsystem. In unserem neuesten Artikel verraten wir euch die zehn Dinge, die wir aktuell am meisten erwarten beziehungsweise in die wir die größte Hoffnung für einen erfolgreichen „Neustart“ der Reihe setzen.

Assassin's Creed: Origins - 10 Dinge, auf die wir uns besonders freuen

