Assassin's Creed: Origins - Details zu den Nebenmissionen und Gameplay-Video

Game Director Ash Ismail hat innerhalb eines neuen Gameplay-Videos den Ablauf einer Nebenmission in Assassin's Creed: Origins demonstriert und darüber hinaus interessante Informationen über die Neuerungen preisgegeben.

Zu Ubisofts neuestem Meuchelabenteuer Assassin's Creed: Origins ist ein neues Gameplay-Video veröffentlicht worden, in dem näher auf die Nebenquests eingegangen wird. Die Szenen stammen von der Xbox One X und liegen in einer 4K-Auflösung vor.

Kommentiert wird das Gameplay-Material von Game Director Ash Ismail persönlich, der über die Neuerungen spricht, die der Serie wieder zu alten Erfolgen verhelfen soll. Außerdem greift der Entwickler das Thema auf, dass Origins in einer offenen Welt angesiedelt ist, in der ihr mehrere Missionen gleichzeitig verfolgen könnt. Eine Mission gilt in dem neusten Ableger der Assassin's Creed-Reihe nicht mehr als gescheitert, wenn ihr das Missionsgebiet verlasst. Es können gleich mehrere Aufgaben angenommen werden, wodurch die Spielwelt lebendiger und glaubwürdiger erscheinen soll.

"Da wir eine Welt haben, die wirklich lebendig und groß ist, wollten wir sicherstellen, dass alle Reibungspunkte wie ‚du hast die Zone verlassen‘ oder ‚du wurdest entdeckt‘ nicht mehr dazu führen, dass die Mission fehlschlägt", so der Game Director.

Außerdem werden die NPCs ihrer täglichen Routine nachgehen, was auch für Freunde der Zielperson gilt. "Sie haben Bedürfnisse. Sie müssen arbeiten, sie müssen ins Badezimmer gehen".

Assassin's Creed: Origins erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

Das entsprechende Gameplay-Video findet ihr wie gewohnt in unserer Video-Rubrik.

Seitenauswahl

Infos zu Assassin's Creed: Origins

Assassin's Creed: Origins - Spielwelt doppelt so groß wie noch in Black Flag In einem Interview sprach Game Director Ashraf Ismail jetzt über die Spielwelt von Assassin's Creed: Origins. Diese wird nicht nur beeindruckend groß ausfallen, sondern soll besonders ...