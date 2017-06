Assassin's Creed: Origins - Cosplay-Guide seitens Ubisoft veröffentlicht

Die Mannen von Ubisoft haben auf ihrer Webseite einen Cosplay-Guide zum neuen Assassin's Creed Origins veröffentlicht. Es handelt sich um den Protagonisten Bayek, dem diverse Randinfos fürs heimische Basteln zuteilwerden.

Auf der diesjährigen E3 gab es seitens Ubisoft und Microsoft die offizielle Ankündigung zum neuen Assassin's Creed: Origins. Das nächste Meuchelmörderabenteuer schickt euch kurzerhand nach Ägypten. Neben neuen Gameplay-Elementen wird der Titel einen regen RPG-Anteil haben. Im Fokus der neuen Erzählung steht der Protagonist Bayek.

Die Cosplay-Szene hat sich heute in weiten Teilen der Welt etabliert. Insbesondere in der Gaming-Branche sind Cosplayer bereits ein fester Bestandteil. Die Kollegen von Ubisoft haben nun ein kleines Schmankerl für alle Cosplayer veröffentlicht. Um ihnen ein wenig entgegenzukommen, haben sie mehrere Infos und Bilder veröffentlicht, sodass dem Handwerken und Basteln nichts mehr im Wege steht. Wir haben alle relevanten Bilder in der Galerie zur Verfügung gestellt.

Im Detail gibt es die spezifischen Farben sowie Kleidung, Rüstung und Waffen von Bayek. Außerdem haben sie das entsprechende 3D-Charakter-Model vom Entwickler Alexandre Troufanov erhalten, um auch hier die entsprechenden Details zu liefern. Hierbei handelt es sich insgesamt um ein rundes Paket mit allen Infos.

