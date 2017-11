Assassin's Creed: Origins - Cheat-Code - So ändert ihr Bayeks Aussehen

Mit den entsprechenden Cheat-Codes könnt ihr das Aussehen von Protagonist Bayek in Assassin's Creed: Origins ganz einfach nach eurem Geschmack anpassen und verändern.

In Ubisofts Action-Adventure Assassin's Creed: Origins schlüpfen wir in die Rolle von Protagonist Bayek von Siwa. Während wir in anderen Spielen unseren Charakter individualisieren dürfen, können wir unsere Spielfigur in Origins in Bezug auf ihr Aussehen nur sehr begrenzt an unsere eigenen Wünsche anpassen.

Zur Auswahl stehen beispielshalber verschiedene Outfits, die wir im Laufe der Handlung freischalten aber auch für Echtgeld im entsprechenden Shop von Origins erwerben können. Möchten wir allerdings auch die Frisur von Byek ändern, muss ein kleinwenig in die Trickkiste gegriffen werden, denn Läden, die uns diesen Wunsch erfüllen, gibt es in der Spielwelt nicht.

Während Bayek sein Aussehen im Verlauf der Handlung verändert, was aber vom Spieler nicht gesteuert werden kann, gibt es insgesamt vier mögliche Kombinationen, die euch zur Verfügung stehen. So kann Bayek mit einem kahlgeschorenen Kopf und ohne Bart, mit Bart, aber auch samt kahlem Kopf sowie mit oder ohne Bart und Deadlocks durch das antike Ägypten laufen. Zwischen diesen Möglichkeiten könnt ihr wechseln, wenn ihr folgende Tasten drückt. Zuvor solltet ihr aber erst ins Ausrüstungsmenü wechseln.

PlayStation 4

So verändert ihr Bayeks Bart: L2 und Dreieck

So verändert ihr Bayeks Frisur: R2 und Dreieck

So verändert ihr Bayeks Kapuze: Dreieck

Xbox One

So verändert ihr Bayeks Bart: LT und Y

So verändert ihr Bayeks Frisur: RT und Y

So verändert ihr Bayeks Kapuze: Y

Wichtig: Bayek verliert seinen Bart liebend gern nach Cutscenes oder wenn er stirbt, weshalb der Trick des Öfteren wiederholt werden muss.

Doch wie sieht es mit der PC-Version aus? Auf dem PC gibt es keine extra Tastenkombination, um Bayeks Aussehen zu verändern. Allerdings könnt ihr ein Gamepad anschließen. Die Steam-Version unterstützt jedoch nur den Xbox 360- sowie den Xbox One-Controller. Nun nutzt ihr dieselbe Kombination, wie oberhalb aufgelistet.

